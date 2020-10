Was läuft heute? | Black Panthers, Ungeklärt – Der unscheinbare Nachbar, Die Tiefseetaucher

Black Panthers

Bobby Seale war der Gründer der „Black Panther“-Bewegung. Er und viele weitere Schwarze US-Bürgerinnen und Bürger in Kalifornien hatten es satt, von Weißen als minderwertig angesehen zu werden. Mit schwarzen Lederjacken, Sonnenbrillen und Afros haben sie in teils militärischer Manier gleiche Bürgerrechte für alle gefordert. arte dokumentiert heute um 20.15 in zwei Teilen die Entstehungsgeschichte und die Hintergründe der Black Panthers.

Ungeklärt – Der unscheinbare Nachbar

Wer kennt schon seine Nachbarn, also so wirklich? Mal begegnen sie einem flüchtig im Hausflur oder man macht ein bisschen Smalltalk über den Gartenzaun hinweg. Aber was muss man eigentlich wissen über Menschen, die nebenan wohnen? Shauna Card wird am helllichten Tag auf brutale Art und Weise zu Hause erstochen . Die Familie ist bei der Arbeit und Feinde hatte Shauna nicht. Der Verdacht fällt auf den Nachbarn. Warum, erfahrt ihr heute um 20.10 auf National Geographic.

Die Tiefseetaucher

Captain Steve Zissou alias Bill Murray ist Filmemacher und Ozeanograf, er weiß also so einiges über Meeresbewohner. Das Filmemachen scheint ihm aber immer weniger zu liegen, denn sein Publikum wird immer kleiner. Dabei hängt er sich voll rein in die Dreharbeiten, so sehr, dass sogar sein bester Freund von einem Riesenhai gefressen wird. Das bringt ihn auf die Idee für seinen nächsten Film: den Freund rächen. Und den Hai töten. Ab heute ist der Film von Wes Anderson bei Amazon Prime verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.