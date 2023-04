Was läuft heute? | Black Snow, A Town Called Malice, Rennervations

Black Snow

Travis Fimmel spielt in der Serie „Black Snow“ den auf Cold Cases spezialisierten Ermittler James Cormack. In seinem neuesten Fall geht es um die australische Highschool-Schülerin Isabel Baker. 1994 wurde sie auf ihrem Nachhauseweg kaltblütig ermordet. Die Serie springt in der Erzählung zwischen Isabels Erlebnissen und Cormacks Ermittlungen hin und her. So ist die Serie gleichzeitig Coming-of-Age-Drama und Mystery-Krimi. Ihr könnt „Black Snow“ jetzt bei MagentaTV gucken.

A Town Called Malice

In der Serie „A Town Called Malice“ geht es um den Ganoven Gene Lord und seine Freundin Cindy. Das Paar steht in London auf einmal ganz unten an der kriminellen Nahrungskette. Dazu ist auch noch ein Haftbefehl auf Gene ausgesetzt. Also beschließen die beiden ein neues Leben im sonnigen Spanien zu beginnen. An der Costa del Sol angekommen, werden sie allerdings schon bald in neue kriminelle Aktivitäten verwickelt. „A Town Called Malice“ gibts jetzt bei WOW zu sehen.

Rennervations

Jeremy Renner ist vor allem für seine Rolle als „Hawkeye“ bekannt geworden. Der Marvel-Star hat jetzt seine eigene Reality-Show „Rennervations“. In der Serie repariert er alte Autos und hilft damit benachteiligten Gemeinden und Communitys. Auch seine Schauspiel-Kollegin Vanessa Hudgens und andere Prominente greifen ihm bei seiner Mission kräftig unter die Arme. Alle vier Folgen „Rennervation“ könnt ihr jetzt bei Disney+ sehen.

Was läuft heute?

