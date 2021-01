Was läuft heute? | Blade Runner 2049, Amelia Earhart – Suche nach einer Legende, Ghost Light

Blade Runner 2049

In den 1980ern machte Harrison Ford als Blade Runner Jagd auf illegale Replikanten. Jetzt ist er verschwunden und Blade Runner „K“, selber Replikant und gespielt von Ryan Gosling, macht sich auf die Suche nach ihm und ist dabei einem großen Geheimnis auf der Spur. „Blade Runner 2049“ ist der gelungene Nachfolger des 80er Jahre Klassiker und läuft jetzt bei Amazon Prime Video.

Amelia Earhart – Suche nach einer Legende

In den 1930ern wollte die Flugpionierin Amelia Earhart in einer waghalsigen Mission die Erden umfliegen. Leider kam sie nie an ihrem Ziel an und seitdem ranken sich unzählige Mythen um ihr Verschwinden. Wurde sie von Japanern gefangen genommen? Ist Earhart untergetaucht? Oder spielen übernatürliche Kräfte eine Rolle? Die Doku „Amelia Earhart – Suche nach einer Legende“ begibt sich auf Disney+ auf die Suche nach der Pionierin.

Ghost Light

Abstand auf der Bühne, leere Zuschauerräume und aktuell komplett geschlossene Theater. Choreograf John Neumeier hat für sein Ballett „Ghost Light“ die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Darstellenden Künste zu einem Tanzprogramm verarbeitet. Zentral ist dabei ein Licht in der Mitte der Bühne – das „Ghost Light“. Das Ballet gibt’s als Stream in der Arte Mediathek.



Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.