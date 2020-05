Was läuft heute? | Blinded by the Light, Wie China zur Weltmacht wurde, Queen of the South

Blinded by the Light

1987 in einer Kleinstadt bei London: Jay wächst in einer pakistanischen Einwandererfamilie auf – und rebelliert zunehmend gegen die traditionellen Einstellungen seiner Eltern. Denn die sagen: keine Mädchen, keine komische amerikanische Musik und keine brotlose Zukunft als Schriftsteller. Zum Soundtrack von Bruce Springsteen sehen wir, wie Jay sich befreit und versucht, seine Träume zu verwirklichen. Ein Film zum Gut-Fühlen, den man ab heute bei Sky Cinema sehen kann.

Pures Silber. Wie China zur Weltmacht wurde

Die Doku spricht nicht nur über den Boom des Silbers in China, sondern geht auch der Frage nach, wie China zur Weltmacht wurde. Klar, dass das nicht in wenigen Minuten erzählt ist, deshalb gibt es auch gleich drei Teile. „Pures Silber. Oder: Wie China zur Weltmacht wurde“, Teil 1–3 könnt ihr euch heute Abend ab 20:15 Uhr bei Arte anschauen oder jederzeit in der Mediathek.

Queen of the South

Wem bei Narcos ein bisschen die starken Frauencharaktere gefehlt haben, für den gibt es quasi die Narcos-„Female Edition“ namens „Queen of the South“. In der neuen 4. Staffel will Drogenboss Teresa Mendoza ihr Imperium weiter ausbauen. Mit welchen Feinden sie es aufnehmen muss und welche Opfer sie bringt, das könnt ihr ab sofort auf Netflix sehen.

