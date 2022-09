Was läuft heute? | Blond, The Old Man, Isaac Asimov – Geschichten aus der Zukunft

Blond

Als Model, Sängerin und Schauspielerin feierte Marilyn Monroe zwischen 1950 und 1960 unfassbare Erfolge. Dass zu dieser Zeit aber nicht alles kunterbunt und märchenhaft war, möchte uns Regisseur Andrew Dominik in seinem neuen Film „Blond“ zeigen. Für ihre Darstellung der Norma Jean David, so hieß Marilyn Monroe nämlich wirklich, bekam Schauspielerin Ana de Armas schon im Vorfeld viel Lob. Davon selbst überzeugen könnt ihr euch auf Netflix.

The Old Man

Schauspiel-Legende Jeff Bridges schlüpft für die Mini-Serie „The Old Man“ in die Rolle eines ehemaligen CIA-Agenten, der 30 Jahre nach seinem Verschwinden von seinen alten Verbündeten gejagt wird. Viel Action, Intrigen und Verschwörung gibt es ab heute in „The Old Man“ bei Disney+.

Isaac Asimov — Geschichten aus der Zukunft

Autor und Biochemiker Issac Asimov gilt aus heutiger Sicht als einer der Mitbegründer der modernen Science-Fiction-Literatur. In der Dokumentation „Isaac Asimov — Geschichten aus der Zukunft“ spricht er direkt mit dem Publikum und richtet eine Nachricht an die Generationen des 21. Jahrhunderts. Gleichzeitig wird die Frage in den Raum gestellt, ob und wie wir unseren Planeten durch die Ideen von Asimov retten und vielleicht sogar verbessern können. Die Dokumentation gibt es in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

