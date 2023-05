Was läuft heute? | Blood & Gold, Hohlbeins – Der Greif, Die Paartherapie

Blood & Gold

Im neusten Film von Schauspieler und Regisseur Peter Towarth geht es goldgierigen Nazis an den Kragen. Die Handlung folgt dem Soldaten Heinrich, der als Deserteur während des Zweiten Weltkrieges hingerichtet werden soll. Doch Heinrich wird von der jungen Elsa gerettet. Eine kleine Truppe der SS bedroht nämlich ihr Dorf und ist auf der Suche nach einem geheimnisvollen jüdischen Goldschatz. Der Stil erinnert an „Inglourious Basterds“. Den Film „Blood & Gold“ gibt es ab heute auf Netflix.

Hohlbeins — Der Greif

In der Serienadaption des gleichnamigen Romans von Wolfgang und Heike Hohlbein geht es um Mark, Memo und Becky. Die drei Freunde müssen ihre und die geheime Welt des schwarzen Turms vor einem grausamen Greif retten, gegen den schon Marks Vater kämpfte. Der Trailer verspricht eine düstere Mischung aus „Stranger Things“ und „Die unendliche Geschichte“. Alle sechs Episoden von „Hohlbeins — Der Greif“ könnt ihr jetzt auf Prime Video streamen.

Die Paartherapie

Für viele Paare ist eine gemeinsame Therapie oft der letzte Ausweg, um ihre Probleme zu lösen. In der Doku-Serie „Die Paartherapie“ möchte Paartherapeut Eric Hegmann Paaren dabei helfen, gemeinsam mit ihm ihre Probleme zu lösen. Die Doku gewährt dabei sowohl detaillierte Einblicke in die Therapiesitzungen als auch das Privatleben der Paare. Alle Teile von „Die Paartherapie“ gibt es in der Mediathek der ARD oder auch als Podcast.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.