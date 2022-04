Was läuft heute? | Bloodlands, Tenet, Boss Baby: Schluss mit Kindergarten

Bloodlands

In der irischen Krimi-Serie „Bloodlands“ scheint eine Frau Selbstmord begangen zu haben. Ihr Auto wird mit einem Abschiedsbrief aus einem See geborgen. Doch Detective Tom Brannick vermutet, dass es ein Mörder war, der als „Goliath“ bekannt ist. Weil Goliath auch die Frau von Detective Brannick ermordet hat, setzt er alles daran, ihn zu fassen. Ihr könnt „Bloodlands“ jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Tenet

In dem Film „Tenet“ geht es um eine geheime Organisation, die sich rückwärts in der Zeit bewegen kann. Mit diesen Fähigkeiten müssen sie den Dritten Weltkrieg verhindern. Dazu müssen sie allerdings einen Mann stoppen, der ebenfalls die Zeit manipulieren kann. Der Titel „Tenet“ kann – in Anlehnung an dem Film, in der man in der Zeit vor und zurück springt – auch vorwärts und rückwärts gelesen werden. Ihr könnt „Tenet“ jetzt bei Prime Video sehen.

Boss Baby: Schluss mit Kindergarten

In dem Film „Boss Baby: Schluss mit Kindergarten“ ist das Boss Baby, das man schon aus dem ersten Film kennt, mittlerweile erwachsen geworden. Um die Welt vor einem verrückten Wissenschaftler zu retten, muss er sich aber mit seinem Bruder zurück in ein Baby verwandeln. Zusammen gehen die beiden auf eine Undercover-Mission. Ihr könnt „Boss Baby: Schluss mit Kindergarten“ jetzt bei Sky Ticket schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.