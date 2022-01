Was läuft heute? | Bloods, Marvel’s Hit-Monkey, The Sinner

Bloods

Das Team in der britischen Comedy-Serie „Bloods“ hat einen richtig harten Job: Sie sind der Rettungsdienst in London. Im Mittelpunkt der Handlung steht der leicht arrogante Einzelgänger Maleek und seine neue Partnerin Wendy. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Wendy ist ein wenig naiv, eine richtige Frohnatur und gerade geschieden. Unter der Leitung der Ex-Soldatin Jo rücken sie gemeinsam mit ihrem schrulligen Team täglich aus, um Leben in London zu retten. Die sechs Folgen von „Bloods“ könnt ihr jetzt mit eurem Sky Ticket streamen.

Marvel’s Hit-Monkey

In der neuen Marvel-Comic-Verfilmung rächt sich ein japanischer Schneeaffe für den brutalen Überfall auf seinen Clan, bei dem alle Mitglieder getötet wurden. Gemeinsam mit dem Geist des Auftragskillers Bryce, der dabei ebenfalls getötet wurde, stürzt sich Hit-Monkey in die japanische Unterwelt. Seine Mission: Er tötet nur die „Bösen“. Die erste Staffel von „Hit-Monkey“ könnt ihr ab jetzt bei Disney Plus streamen.

The Sinner

Serienfinale für „The Sinner“! Für einen letzten Fall schlüpft Bill Pullman in die Rolle des etwas unorthodoxen Detective Harry Ambrose. Diesmal ist er in das mysteriöse Verschwinden der wohlhabenden Percy Muldoon verstrickt, die er nachts dabei beobachtet, wie sie auf eine steile Klippe zugeht und springt – zumindest glaubt er das. Streamen könnt ihr die letzte Staffel von „The Sinner“ ab jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

