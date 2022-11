Was läuft heute? | Blue Bayou, Der Paragraph und ich, Verwünscht nochmal

Blue Bayou

Antonio wurde adoptiert und kam mit drei Jahren von Korea in die USA. Er ist glücklich mit Kathy verheiratet und liebt ihre kleine Tochter Jenny. Doch plötzlich droht ihm die Abschiebung. Er will sich gerichtlich wehren, aber das ist teuer. Und wenn er den Prozess verliert, muss er für immer das Land und seine Familie verlassen. Justin Chon hat das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und spielt die Hauptrolle in diesem Drama. „Blue Bayou“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Ungewollt schwanger in Deutschland — Der Paragraph und ich

Laut § 218 im Strafgesetzbuch ist ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland verboten. Bevor es Ausnahmen zu diesem Gesetz gab, waren viele Schwangere in Notsituationen verzweifelt und haben nach lebensgefährlichen, illegalen Lösungen gesucht. Die Doku „Ungewollt schwanger in Deutschland — Der Paragraph und ich“ in der ARD-Mediathek zeigt den Kampf von Aktivistinnen.

Verwünscht nochmal

15 Jahre nach ihrer Hochzeit ziehen Prinzessin Giselle (Amy Adams) und Robert (Patrick Dempsy) von New York City ins beschauliche Monroeville. Giselle hofft auf ein märchenhafteres Leben und auch darauf, in ihrem neuen Haus glücklich bis ans Lebensende zu werden. Doch ein verhängnisvoller Wunsch bringt ihre Zukunft und ihre Familie in Gefahr. Die Fortsetzung von Disney’s „Verwünscht“ heißt „Verwünscht nochmal“ und gibt’s jetzt bei Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.