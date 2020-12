Was läuft heute? | Blue Story, Die glorreichen Sieben, Zoras Adventsbäckerei

Blue Story: Gangs of London

In „Blue Story – Gangs of London“ eskaliert die Fehde zwischen den zwei Schulkameraden Timmy und Marco. Die beiden Jungs gehen im Südosten der Stadt, genauer gesagt in Peckham, zur Schule. Doch Marco und seine Clique kommen aus Lewisham. Der Streit zwischen beiden wird langsam aber sicher zum ausgewachsenen Bandenkrieg zwischen den beiden Stadtbezirken. „Blue Story“ gibt’s ab heute auf Amazon Prime!

Die glorreichen Sieben

Die sieben Revolverhelden um Yul Brynner und Steve McQueen haben sich dem Schutz eines kleinen mexikanischen Dorfes verschrieben, das immer wieder von Banditen überfallen wird. Logisch, dass sie dabei kaum ohne ihre Colts auskommen. Den Westernklassiker „Die glorreichen Sieben“ zeigt arte heute Abend zur Primetime um 20:15 Uhr.

Zoras Adventsbäckerei

„Zoras Adventsbäckerei“ bringt frischen Wind in die Weihnachtsvorbereitung. Das Rezept ist einfach: Die Köchin Zora Klipp, einigen vielleicht aus dem Kliemannsland bekannt, backt mit ihrer Oma Renate was das Zeug hält. Dank der sympathischen, bodenständigen und witzigen Art der beiden, macht die Show aber besonders Spaß. Los geht’s in der Bäckerei heute schon um 16:30 Uhr im NDR.

Was läuft heute?

