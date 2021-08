Was läuft heute? | Blues Brothers, Heels, Only Mine

Blues Brothers

Jake Blues ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und will ein besseres Leben führen. Gemeinsam mit seinem Bruder Elwood findet er auch schnell eine passende Gelegenheit: Ihr altes Waisenhaus braucht dringend Geld. Mit ihrer früheren Band wollen die Brüder das Geld auftreiben, aber auf der Suche nach den alten Mitgliedern legen sich die „Blues Brothers“ mit einigen Leuten an und sorgen so für ziemliches Chaos. Der Kultfilm läuft heute um 20:15 Uhr auf Arte.

Heels

Wenn die beiden Brüder Jack und Ace Spade im Wrestling-Ring stehen, sind die Rollen klar verteilt. Einer ist der Gute und der andere der Böse, der sogenannte „Heel“. Aber beiden fällt es schwer, diese Rolle außerhalb des Rings abzulegen. Die Dramaserie „Heels“ könnt ihr ab heute auf Starzplay anschauen.

Only Mine

Als Julie den charmanten Polizisten David trifft, ist sie sehr angetan und schnell entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden. Doch dann fängt David an, sie zu kontrollieren und zu stalken. Als sie sich von ihm lösen will, schießt er sie an und lässt sie alleine im Wald zurück. Julie überlebt – und will nun nur noch eines: Rache. Den Film „Only Mine“ findet ihr jetzt in der Netflix-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.