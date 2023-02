Was läuft heute? | Blutsbande — Clans in Berlin, Full Swing, London Kills

Blutsbande — Clans in Berlin

Mit spektakulären Straftaten, wie dem Raub einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus einem Museum, machen Clans in Berlin immer wieder von sich reden. Aus solchen Schlagzeilen lässt sich jedoch nicht erschließen, wie das Leben hinter den Kulissen aussieht – das Leben in der Familie, abseits der Kriminalität. Die dreiteilige Dokuserie „Blutsbande – Clans in Berlin“ gibt Einblicke in diese geschlossene Welt. Es geht um Herkunft, Zusammenhalt und die Einstellungen der Clans in Berlin. Ihr könnt „Blutsbande — Clans in Berlin“ jetzt in der ZDF Mediathek streamen.

Full Swing

Die Doku-Reihe „Full Swing“ folgt in jeder der acht Episoden einem Golf-Profi auf der PGA Tour –– der wichtigsten Golf-Tour der USA. Im Fokus steht vor allem das sportliche Leben, die Doku gibt aber auch private Einblicke in das Leben der Protagonisten. Mit dabei sind unter anderem Golf-Stars wie Ian Poulter, Brooks Koepka und Dustin Johnson. Ihr könnt „Full Swing“ jetzt auf Netflix sehen.

London Kills (S1+2)

Detective Inspector David Bradford leitet eine Eliteeinheit der Polizei in London, dessen Tagesgeschäft das Aufklären von Mordfällen ist. Aber nicht nur beruflich steht David immer wieder vor Rätseln. Auch privat hat er einiges herauszufinden, da seine Frau verschwunden ist und er nun vor der Frage steht, ob sie noch lebt. Die ersten beiden Staffeln der Polizeiserie „London Kills“ rund um David Bradford und sein Team gibt’s auf Wow.

Was läuft heute?

