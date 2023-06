Bild: Bonnie und Clyde | Banijay / ZDF

Was läuft heute? | Bodies, Bodies, Bodies, Bonnie & Clyde, Dead for a Dollar

Der Preis für die Freiheit

Das Partyspiel „Bodies, Bodies, Bodies“ läuft auf Wow etwas aus dem Ruder und wird ungewollt blutig. In der ZDF-Mediathek werden Esra und Greg zu einer Art niederländischen „Bonnie & Clyde“ und bei Prime Video macht Christoph Waltz in „Dead for a Dollar“ den Wilden Westen unsicher.