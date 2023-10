Was läuft heute? | Bodies, The Burning Girls, Homeland

Bodies

In der neuen Netflix-Mini-Serie „Bodies“ spielt die Zahl 4 eine besondere Rolle. Denn es gibt vier Ermittlerinnen und Ermittler, die in vier verschiedenen zeitlichen Epochen auf vier Leichen stoßen. Oder ist es doch ein und dasselbe Mordopfer? „Bodies“ lässt sich wohl am besten als Zeitreisen-Krimi beschreiben und basiert auf der erfolgreichen Graphic Novel von Si Spencer. Alle acht Folgen der Mini-Serie könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

The Burning Girls

Auch Tipp Nummer zwei heute basiert auf einem Buch. Und zwar auf dem Roman „The Burning Girls“ von C. J. Tudor. Sowohl im Buch als auch in der gleichnamigen Serie geht es um eine Vertretungs-Pfarrerin, die mit ihrer 15-jährigen Tochter in eine kleine Stadt zieht. Dort sollen die Geister zweier Mädchen, die vor mehreren hundert Jahren auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, ihr Unwesen treiben. Pfarrerin Jack glaubt zunächst nicht daran. Bis sie die beiden Mädchen eines Tages in ihrer Kirche sieht. „The Burning Girls“ findet ihr ab heute bei Paramount+.

Homeland (Staffel 1–8)

Schauspielerin Claire Danes wurde 1996 durch den Film „Romeo + Julia“ weltberühmt. In den Jahren 2011–2020 spielte sie die CIA-Agentin Carrie Mathison in der Thriller-Serie „Homeland“. Und kassierte dafür gleich mehrfach einen Golden Globe-Award und mehrere Emmys. Passend zu langen Herbstabenden könnt ihr jetzt alle acht Staffeln von „Homeland“ rewatchen. Staffel 1–8 von „Homeland“ könnt ihr ab sofort bei Disney+ streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.