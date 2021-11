Was läuft heute? | Bombshell, Unterleuten, The Happytime Murders

Bombshell – Das Ende des Schweigens

Angelehnt an wahre Ereignisse geht es in „Bombshell“ um das Arbeitsklima beim Nachrichtensender Fox News. Nachrichtensprecherinnen berichten davon, dass ihnen geraten wurde, kürzere Kleider zu tragen. Außerdem sind durchsichtige Tische in den Sendungen durchaus gewolltes Kalkül. Der Film „Bombshell“ mit Charlize Theron, Nicole Kidman und Margot Robbie in den Hauptrollen läuft ihm Rahmen des #MeToo-Schwerpunkts heute um 22:15 Uhr Uhr im ZDF.

Unterleuten

In dem fiktiven brandenburgischen Örtchen „Unterleuten“ sollen Windräder gebaut werden. Einige Bewohnerinnen und Bewohner sehen eine Investitionsmöglichkeit und wollen ihr Land verpachten. Andere sind von den Windrädern gar nicht begeistert und wollen sie nicht in der Umgebung ihres Dorfes haben. Die Trilogie basiert auf dem Erfolgsroman von Autorin Juli Zeh. „Unterleuten“ könnt ihr jetzt bei Disney+ streamen.

The Happytime Murders

In diesem Film spielen zwar auch Puppen mit, aber er ist definitiv nichts für Kinder. Die Polizistin Connie Edwards (Melissa McCarthy) muss mit ihrem Puppenkollegen Phil Philips eine Mordserie an berühmten Puppen-Persönlichkeiten aufklären. Die sind gar nicht begeistert, dass es jemand auf sie abgesehen hat. Der Film wurde mit mehreren Goldenen Himbeeren ausgezeichnet. Aber manchmal muss es einfach ein B-Movie sein für die Abendunterhaltung. „The Happytime Murders“ ist jetzt bei Netflix im Programm.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.