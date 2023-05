Was läuft heute? | Bones and All, Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat, Hans Zimmer – Der Komponist Hollywoods

Bones and All

Der Regisseur Luca Guadagnino hat schon mit Filmen wie „Call Me by Your Name“ oder „Suspiria“ auf sich aufmerksam gemacht. In seinem letzten Film „Bones and All“ geht es um die junge Liebe zwischen Maren (Taylor Russell) und Lee (Timothée Chalamet). Die beiden verbindet eine außergewöhnliche Vorliebe: Menschenfleisch. Die zwei Eater (so werden Kannibalen in diesem Film bezeichnet) reisen durch die USA auf der Suche nach Familie und Normalität. Ob sie das finden, könnt ihr in dem romantischen Horror-Drama „Bones and All“ ab heute bei Prime Video sehen.

Juan Carlos — Liebe, Geld, Verrat

Der ehemalige spanische König Juan Carlos I. galt lange als ein moderner Monarch und genoss weltweit gutes Ansehen. Bis ihn Korruptionsvorwürfe und die Aufdeckung einer langjährigen Affäre im Jahr 2014 den Thron kosteten. Was genau hinter den Vorwürfen steckt, erzählen nun in einer neuen Doku einige der engsten Vertrauten des Ex-Königs. Unter anderem auch seine frühere Geliebte Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Und das wird bestimmt brisant. Ihr findet die Doku „Juan Carlos — Liebe, Geld, Verrat“ ab heute bei WOW.

Hans Zimmer — Der Komponist Hollywoods

Es passiert eher selten, dass der Name eines Komponisten ein höheres Gütesiegel auf einem Filmplakat ist als der des Regisseurs oder der Regisseurin. Nicht so im Fall von Hans Zimmer. Der aus Frankfurt am Main stammende Komponist kann es in puncto Berühmtheit auf jeden Fall mit den großen Stars aufnehmen. In einer neuen Doku spricht er über seine mehr als 40-jährige Karriere und seine Arbeitsweise. Ihr findet die Doku „Hans Zimmer — Der Komponist Hollywoods“ ab sofort in der arte-Mediathek.

Was läuft heute?

