Was läuft heute? | Book Club – Ein neues Kapitel, Your Christmas or Mine 2, Nathan For You

Book Club — Ein neues Kapitel

In „Book Club — Ein neues Kapitel“ geht es um vier Frauen, die schon seit Ewigkeiten zusammen in einem Buchklub sind. Weil eine von ihnen heiraten wird, entschließen sie sich, vorher noch einmal zusammen in den Urlaub zu fahren. Für ihre erste gemeinsame Reise soll es nach Italien gehen. „Book Club — Ein neues Kapitel“ gibt’s ab heute bei WOW.

Your Christmas or Mine 2

James und Hayley sind ein Paar, doch James Eltern haben Hayley immer noch nicht kennengelernt. Deswegen lädt James Vater ihre gesamte Familie zu einem gemeinsamen Urlaub ein. Bei der Buchung läuft aber einiges schief und James landet am Ende bei Hayleys Familie und andersherum. „Your Christmas or Mine 2“ könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

Nathan For You — Staffel 2

Nathan Fielder berät in der Mockumentary „Nathan For You“ Unternehmen, die gerade in einer Krise stecken. Seine Ideen sind sehr unkonventionell. Er will zum Beispiel einem Café dabei helfen wieder auf die Beine zu kommen, indem sie einfach Starbucks kopieren. Die zweite Staffel „Nathan For You“ gibt es jetzt bei Paramount+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.