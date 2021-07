Was läuft heute? | Booksmart, Paris Police 1900, Unglaubliche Diebstähle

Booksmart

Amy und Molly sind beste Freundinnen und ziemliche Streberinnen. Während der Schulzeit haben sie immer nur gelernt und haben jetzt endlich einen Platz an einem guten College. Aber auch ihre Mitschüler und Mitschülerinnen haben das geschafft – und hatten trotzdem eine Jugend voller Party und Spaß. Das wollen Amy und Molly jetzt nachholen, in nur einer Nacht. Wie das wilde Abenteuer ausgeht, seht ihr in „Booksmart“ auf Amazon Prime Video.

Paris Police 1900

Mitten in Paris taucht plötzlich eine Frauenleiche auf, zerstückelt und verpackt in einem Koffer. Der junge und ehrgeizige Inspektor Antoine Jouins soll den Mord aufklären. Aber der Fall nimmt ungeahnte Ausmaße an, die das ganze Land erschüttern können. Die Crimeserie „Paris Police 1900“ läuft ab jetzt jeden Mittwoch um 21.20 Uhr auf Sky Atlantic oder ihr streamt sie mit eurem Sky Ticket.

Unglaubliche Diebstähle

Manche Verbrechen sind so ausgeklügelt und raffiniert, dass man sie nur bestaunen kann. Andere dagegen sind eigentlich viel zu einfach, als dass sie tatsächlich funktionieren können. Die neue Dokureihe von Netflix hat sich beide Arten von Diebstählen genauestens angeschaut und zeigt mit nachgestellten Szenen und Interviews Verbrechen, wie einen Millionenraub in Las Vegas oder den wohl größten Bourbon-Diebstahl der amerikanischen Geschichte.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.