Was läuft heute? | Borgen, 70. Thronjubiläum der Queen, This is us

Borgen – Macht und Ruhm

Fast zehn Jahre sind vergangen, seit die dritte Staffel der erfolgreichsten europäischen Politserie ein Ende gefunden hat. Nun hat Netflix den Faden weitergesponnen: Wieder steht die Protagonistin Birgitte Nyborg im Mittelpunkt der Handlung. Jetzt ist sie dänische Außenministerin. Nachdem im dänischen Territorium auf Grönland neue, große Ölvorkommen entdeckt wurden, muss Nyborg Dänemarks Interessen gegen Großmächte wie Russland und China vertreten. „Borgen – Macht und Ruhm“ könnt ihr ab heute auf Netflix streamen.

70. Thronjubiläum der Queen

Queen Elisabeth II. ist die wohl einflussreichste Königin unserer Zeit. Von heute an wird über vier Tage ihre 70-jährige Regentschaft gefeiert. Die Feierlichkeiten beginnen mit der Parade „Trooping the Colour“. Außerdem könnt ihr in zahlreichen Dokumentationen mehr Einblicke in das Leben der Queen und das der Königsfamilie bekommen. Zahlreiche Dokus, darunter „Elizabeth II. – Eine Windsor der Superlative“, „Prinz Charles – Für Wales, die Krone und das ewige Erbe“, „Herzogin Kate: Glanz und Güte für die Krone“ und „The Queen Anthology“ sind jetzt auf RTL+ verfügbar.

This is us – Finale Staffel

Die Zwillinge Kate und Kevin wachsen von Geburt an mit ihrem Adoptivbruder Randall auf, der am gleichen Tag geboren wurde. In episodischen Zeitsprüngen wird das Leben der Familie betrachtet. Wie die drei aufwachsen, sich verlieben, heiraten. Im Finale ist auch die Demenz ihrer Mutter Rebecca ein großes Thema. Außerdem findet Kate eine neue Liebe. Alle Staffeln von „This is us“ sind jetzt auf Amazon Prime Video verfügbar.

