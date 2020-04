Was läuft heute? | Bosch, Better Call Saul, Star Wars

Bosch

Seit sechs Jahren gibt das Amazon Original jetzt schon, nun kommt auch die sechste Staffel „Bosch“ raus. Im Mittelpunkt steht der Namensgeber der Serie, Harry Bosch, Detective im Morddezernat in Hollywood. Pro Staffel hangelt sich der Ermittler an einem großen Mordfall entlang, dieses Mal wird’s besonders brenzlig: Radioaktives Material ist im Umlauf. Kann Bosch die Täter schnappen und damit womöglich auch einen Terroranschlag auf Los Angeles verhindern?

Better Call Saul

Fast schon ein alter Hut, aber für alle, die immer ein bisschen später dran sind, trotzdem gut: im ZDF läuft ab heute das Spin Off von „Breaking Bad“, nämlich „Better Call Saul“. Darin wird die Vorgeschichte des Anwalts James McGrill erzählt. Wie es zu dieser Transformation von James McGrill zu Saul Goodman kommt, könnt ihr jetzt im Fernsehen verfolgen. Der Haken: Die Episoden laufen mitten in der Nacht.

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers

Gefühlt gestern noch im Kino, jetzt schon digital zu kaufen: den neuesten „Star Wars“-Film gibt’s jetzt gleich bei mehreren Anbietern. Worum geht’s in der insgesamt neunten Episode, die gleichzeitig das Finale der letzten Sequel-Triologie ist (Star Wars-Fans werden es schon verstehen)? Die Rebellen im Widerstand müssen erneut gegen die Sith in den Kampf ziehen, sind aber zahlenmäßig stark unterlegen und die letzte Jedi, Rey, steckt noch mitten in der Ausbildung. Wie also können sie trotzdem siegreich aus der Schlacht herausgehen?

Was läuft heute?

