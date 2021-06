Was läuft heute? | Boss Level, Stadt der Pinguine, Inland Empire

Boss Level

Manchmal fühlt sich jeder Tag wie der andere an – eine ziemliche Horrorvorstellung. Für Roy Pulver ist das in „Boss Level“ aber Realität, denn er erlebt immer wieder denselben Tag. Und jeden Tag ist eine Schar verrückter Killer hinter ihm her, die ihn immer wieder umbringt. Verzweifelt versucht Roy aus der Zeitschleife rauszukommen und muss dafür an einem sehr mächtigen und gefährlichen Mann vorbei: Colonel Venton. Den Actionstreifen „Boss Level“ könnt ihr jetzt auf Amazon Prime Video streamen.

Stadt der Pinguine

Für viele gehören Pinguine in eisige Landschaften oder zumindest in unberührte Natur. Doch eine Kolonie Brillenpinguine hat sich eine etwas ungewöhnliche Heimat ausgesucht: eine Stadt in Südafrika. Dort und am nahegelegenen Strand suchen die Pinguine jedes Jahr ihren passenden Partner und sorgen gleichzeitig für einiges Chaos. Wer das nicht verpassen mag, sollte sich die Doku „Stadt der Pinguine“ unbedingt bei Netflix angucken.

Inland Empire

Die Schauspielerin Nikki Grace (Laura Dern) kann es kaum glauben, als ihr eine neue Hauptrolle angeboten wird, und sieht ihre Chance auf ein Comeback. Doch die Filmemacher verheimlichen ihr eine wichtige Information: Der Filmdreh hat schon vor Jahren angefangen – und wurde nie beendet. Denn alle Schauspieler kamen vorher ums Leben. Und auch Nicky merkt langsam, dass dieser Dreh ganz anders ist. Den Film „Inland Empire“ könnt ihr ab heute auf Mubi anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.