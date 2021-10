Was läuft heute? | Box 21, Madres, Younger

Box 21

Die junge Rumänin Lidia wird vom sympathisch wirkenden Lucian nach Schweden gelockt und soll dort als Prostituierte arbeiten. Lidia nimmt das aber nicht so einfach hin und wehrt sich gegen ihre Unterdrücker. Auch der Polizist Ewert ist auf Rache aus: Er sucht den Auftragskiller, der seine Partnerin schwer verletzt hat. In ihrem Wunsch nach Rache verbinden sich die Geschichten von Lidia und Ewert. Die Thriller-Serie „Box 21“ ist jetzt in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Madres

Das junge Paar Beto und Diana erwartet das erste Kind. Als Beto einen Job als Farmmanager bekommt, ziehen die beiden in eine kalifornische Kleinstadt. Schon bald hat Diana aber merkwürdige Symptome und schreckliche Visionen. Sie erfährt, dass sie von einem Fluch heimgesucht wird. Den Horrorfilm gibt es jetzt auf Prime Video zu sehen.

Younger

Lange hat Liza so getan, als wäre sie um einiges jünger, damit sie einen Job bekommt. In der Firma arbeitet sie immer noch, die Geheimniskrämerei aber hat ein Ende. Jetzt kann sie endlich sie selbst sein. Aber, wer ist sie überhaupt und wer will sie sein? Ein kompliziertes Liebesleben erschwert ihr den Selbstfindungsprozess. Die siebte und letzte Staffel von „Younger“ kann mit dem Sky Ticket gestreamt werden.

