Was läuft heute? | Boy Swallows Universe, Wo ist Anne Frank, Criminal Record

Im Jahr 1942 erschafft die junge Jüdin Anne Frank ihre imaginäre Freundin Kitty in ihrem berühmten Tagebuch. 75 Jahre später erwacht das sommersprossige, rothaarige Mädchen in Amsterdam zum Leben und begibt sich in einer ihr fremden Welt auf Spurensuche. Im Animationsfilm „Wo ist Anne Frank“ verwebt sich die Geschichte der jungen Jüdin mit aktuellen Themen wie der Diskriminierung von Geflüchteten. Ab heute könnt ihr „Wo ist Anne Frank“ auf Freevee streamen.