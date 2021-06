Was läuft heute? | Breeders, Defiance, The True Story of Jennifer Aniston

Breeders

In der ersten Staffel von „Breeders“ mussten sich Paul und Ally rund um die Uhr um ihre Kinder kümmern. Jetzt sind ein paar Jahre vergangen und die Kleinen wollen lieber in ihren Zimmern vor den Bildschirmen sitzen, als sich mit ihren Eltern zu beschäftigen. Also kappt Vater Paul die Internetverbindung. Lieber Streit, als sich gar nicht mehr mit der Familie zu unterhalten. In der zweiten Staffel der Familien-Comedy „Breeders“ seht ihr Sherlock-Star Martin Freeman jetzt auf Sky Ticket.

Nach einem intergalaktischen Krieg liegt die Welt in Trümmern. Überlebender Nolan kehrt zurück in seine Heimatstadt St. Louis und die ist bis auf den markanten Gateway Torbogen nicht wiederzuerkennen. In den Ruinen der alten Welt müssen Menschen und Aliens lernen miteinander auszukommen. Die Sci-Fi-Serie „Defiance“ war der Versuch, die Story des gleichnamigen Videospiels crossmedial als Serie zu erzählen. Die Server sind zwar mittlerweile abgestellt worden, aber die drei Staffeln der Serie „Defiance“ könnt ihr jetzt bei Amazon Prime Video nachholen.

Sie war der Star der Serie „Friends“ und stilprägend für die vielen „Rachel-Frisuren“ der 90er Jahre. Die Rede ist natürlich von Jennifer Aniston. Aber wie wurde die Schauspielerin eigentlich zu dem Superstar, den wir heute kennen? Die Doku „The True Story of Jennifer Aniston“ zeigt den Aufstieg zur weltberühmten Schauspielerin und versucht zu beleuchten, wer die Person hinter dem medialen Superstar ist. Sehen könnt ihr die ZDFinfo-Doku jetzt in der ZDF-Mediathek.

