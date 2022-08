Bild: Untold: The Girlfriend who didn`t exist | Netflix © 2022

Was läuft heute? | Breeders, Untold, So trickst der Reichsbürger-König den Staat aus

Erschöpfte Eltern, betrogene Sportler und ein Pseudo-König

In „Breeders“ zeigen Paul und Ally, wie das Leben mit zwei Teenagern wirklich ist. In den neuen Folgen der „Untold“-Reihe geht es unter anderem um die Freundin eines Football-Spielers, die nie existiert hat. Und die Doku „FAKT: So trickst der Reichsbürger-König den Staat aus“ blickt hinter die Kulissen des Pseudo-Königreichs.