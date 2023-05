Was läuft heute? | Bring on the Dancing Horses, Anna Nicole Smith, Drei Handvoll Leben

Bring on the Dancing Horses — Die Killerin vor der Tür

Mitten in Montana werden nach und nach immer mehr Menschen von einer mysteriösen Auftragsmörderin umgebracht. Über sie ist so gut wie gar nichts bekannt, nicht mal einen richtigen Namen hat sie. Mit ihrem Alias „The Woman“ und einer irgendwie erschreckenden Ruhe bringt sie das zu Ende, was ihr Vater angefangen hat. Die moderne Western-Serie „Bring on the Dancing Horses“ findet ihr jetzt bei RTL+.

Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me

Als blondes Supermodel hat Anna Nicole Smith in den 90ern die Mengen begeistert. Doch hinter dem bildhübschen Gesicht versteckt sich eine einsame Frau, die ständig der Öffentlichkeit und den Medien ausgesetzt ist. Wie sehr das alles ihr Leben beeinflusst hat, seht ihr ab heute in der Doku „Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me“ auf Netflix.

Drei Handvoll Leben

Elousie, Francis und Luis haben keinen so leichten Start ins Leben. Die Drillinge kommen vier Monate zu früh auf die Welt und sind erst mal auf eine Menge Schläuche, Untersuchungen und ständige Überwachung angewiesen. Die Dokuserie „Drei Handvoll Leben“ begleitet die Familie von der Geburt bis zu den ersten Monaten im richtigen Zuhause. Ihr könnt sie jetzt online first in der ARD-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

