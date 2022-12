Was läuft heute? | Brokeback Mountain, Alles ist Eins. Außer der 0. – Dr. Waus Chaos Computer Club, Eiffel in Love

Brokeback Mountain

USA in den 1960er Jahren: die beiden jungen Männer Ennis und Jack heuern auf einer Farm als Schafhirten an und lernen sich dort kennen. Aus einer innigen Freundschaft entsteht körperliche Anziehung. Doch die zwei trauen sich nicht, zu ihren Gefühlen zu stehen. Ihre Wege trennen sich, sie heiraten und gründen Familien. Als Jack nach Jahren wieder Kontakt aufnimmt, treffen sie sich immer wieder heimlich. Das Golden-Globe- und Oscar-prämierte Drama „Brokeback Mountain“ könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

Alles ist Eins. Außer der 0. — Dr. Waus Chaos Computer Club

In dieser Doku geht es um Technik und die Macht von Daten. Porträtiert wird Herwart Holland-Moritz, besser bekannt als Dr. Wau, einer der Gründer des Chaos Computer Clubs. Bereits zu Beginn der Digitalisierung hat er sich immer wieder für die Sicherheit privater Daten eingesetzt. Welche Auswirkungen sein Handeln bis in die heutige Zeit hat, könnt ihr jetzt in „Alles ist Eins. Außer der 0. — Dr. Waus Chaos Computer Club“ sehen. Die Dokumentation findet ihr in der ARD-Mediathek.

Eiffel in Love

In dem Filmdrama „Eiffel in Love“ wird eine fiktive Liebesgeschichte rund um die Entstehung des Eiffelturms erzählt: Der Ingenieur und Visionär Gustave Eiffel möchte zur Pariser Weltausstellung etwas Großartiges gestalten. Nachdem er zunächst keine Ideen hat, trifft er auf seine Jugendliebe Adrienne — und beginnt eine Affäre mit der verheirateten Frau. Durch sie inspiriert fasst Eiffel den Plan, einen riesigen Turm aus Stahl zu bauen. Doch als die Affäre auffliegt, droht sein Projekt zu scheitern. Das Drama „Eiffel in Love“ könnt ihr jetzt bei Wow sehen.

Was läuft heute?

