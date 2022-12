Was läuft heute? | Brooklyn Nine-Nine, A Long Way Down, Dinner for One und Friends-Silvester

Brooklyn Nine-Nine, Staffel 8

Die achte Staffel „Brooklyn Nine-Nine“ ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. Bei Jake, Charles, Amy, Rosa und Co. ist nun auch das Coronavirus auf dem Revier angekommen. Das sorgt für neue, aber nicht unlösbare Probleme. Die finale Staffel „Brooklyn Nine-Nine“ könnt ihr jetzt bei Netflix sehen.

A Long Way Down

In der britischen Tragikomödie „A Long Way Down“ treffen sich vier Fremde in der Silvesternacht zufällig auf einem Hochhausdach in London. Sie alle wollten sich in der Nacht das Leben nehmen. Doch gemeinsam beschließen sie, dem Leben noch eine Chance zu geben und bis zum Valentinstag zu warten. Als die Medien von der Geschichte erfahren, werden sie weltberühmt. Die Vier vom Hochhausdach werden gespielt von Pierce Brosnan, Toni Colette, Imogen Poots und Aaron Paul. Ihr könnt den Film im Filmtastic-Channel bei Prime Video streamen.

Dinner for One und Friends-Silvester

Der Silvester-Klassiker „Dinner for One“ läuft zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedlichen Sendern im Fernsehen, ihr könnt ihn aber auch zeitunabhängig in der ARD-Mediathek streamen. Wie jedes Jahr muss Butler James die mittlerweile verstorbenen Freunde von Miss Sophie an ihrem Geburtstag ersetzten.

Wenn ihr mit „Friends“ Silvester feiern wollt, schaut euch die Episode „Die guten Vorsätze“ (Staffel 5, Folge 11) auf Netflix an. Wenn ihr sie um 23:59:01 Uhr startet, synchronisiert ihr den Countdown in der Serie mit dem im echten Leben. Wenn ihr noch Inspiration für gute Vorsätze braucht, guckt die Folge einfach bis zum Ende.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.