Was läuft heute? | Browser Ballett – Satire in Serie, Colin in Black & White, Swagger

Browser Ballett – Satire in Serie

In der Late-Night-Show von den Hosts Schlecky Silberstein und Luise Stark läuft es nicht besonders gut: Die Quoten der Show sind im Keller, die Themen sind langweilig und auch die Gäste sind einigermaßen schlecht. Um relevanter zu werden, muss also eine Lösung her. Und die scheint für alle ziemlich klar zu sein: Luise soll ein Kind bekommen. Schließlich kommt so etwas gut bei den Zuschauerinnen und Zuschauern an. „Browser Ballett – Satire in Serie“, die Serien-Version des Satire-Formats „Browser Ballett“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

Colin in Black & White

Als Antwort auf und Protest gegen den strukturellen Rassismus in den USA kniet sich American-Football-Spieler Colin Kaepernick 2016 während der Nationalhymne hin. Diese Geste und die damit verbundene Botschaft sorgen für viel Aufsehen. Jetzt schafft Colin Kaepernick sein eigenes Narrativ: In der Miniserie „Colin in Black & White“ erzählt er vom Erwachsenwerden als afro-amerikanischer Mann in Amerika und von den Anfängen seiner Karriere. Die Serie ist jetzt auf Netflix verfügbar.

Swagger

Jace Carson hat es als aufstrebender Basketballstar nicht leicht. Zwar unterstützen ihn seine Mutter und sein Trainer, wo sie nur können, doch ein enormer Druck lastet auf seinen Schultern. Und nicht nur das, auch die rassistischen Vorfälle in seiner Gegend häufen sich und er selbst gerät zu Unrecht in Schwierigkeiten mit der Polizei. Die Sportdrama-Serie „Swagger“ ist an die Erfahrungen von NBA-Star Kevin Durant angelehnt. „Swagger“ kann jetzt auf Apple TV+ gestreamt werden.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.