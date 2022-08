Was läuft heute? | Buba, Lightyear, Respect

Buba

Als Moritz in „How to Sell Drugs Online (Fast)“ anfängt Drogen zu verkaufen, bekommt er es schnell mit dem Großdealer Buba zu tun. Mit seiner leicht trotteligen Art könnt man ihn schnell unterschätzen, aber Buba ist nicht zu Scherzen aufgelegt. Jetzt bekommt der von Bjarne Mädel gespielte Haudegen einen eigenen Film. Der zeigt, wie Buba immer tiefer in die Kriminalität und ins Drogengeschäft rutscht. Den Prequel-Film könnt ihr euch jetzt bei Netflix anschauen.

Lightyear

Buzz Lightyear – schon der Name verspricht große Action. Und die gab es auch in der Animationsfilm-Reihe „Toy Story“. Die ist zwar schon etwas älter, wird jetzt aber indirekt verlängert. Denn in „Lightyear“ ist der Pilot Buzz zurück. Aber er verfliegt sich ganz schön und hängt auf einem fremden Planeten fest. Zusammen mit seiner besten Freundin Alisha Hawthorne macht er sich auf und versucht, einen Weg da weg zu finden. Der läuft jetzt auf Abruf bei Disney+.

Respect

Wenn man von der „Queen of Soul“ spricht, dann ist Aretha Franklin gemeint. Die Sängerin gilt als größte ihrer Zeit, vielleicht sogar aller Zeiten. Doch Aretha Franklin war nicht nur eine begnadete Sängerin, sondern immer auch politische Aktivistin – vor allem für die Rechte schwarzer Menschen. Der Film „Respect“, benannt nach ihrem größten Hit, zeigt das Leben der „First Lady of Soul“ und wirft ein Blick hinter die Kulissen. Den seht ihr jetzt bei WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.