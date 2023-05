Was läuft heute? | Bye, Bye Kummer, Hannah Gadsby: Something Special, Doppelhaushälfte

Bye, Bye Kummer

„Ich hatte am Anfang halt Songs rumliegen, Zettel auf denen Textfragmente standen, die ich jahrelang mit mir rumgetragen habe“, so beschreibt Felix Kummer den Beginn seines Soloprojektes „KIOX“. Drei Jahre lang hat ein Team von Fritz von rbb den Frontmann der Chemnitzer Band Kraftklub begleitet. Sie sind mit Felix Kummer im Tonstudio, waren beim Album Release dabei und auch als Konzerte wegen der Pandemie abgesagt werden mussten. Das Ergebnis ist die Doku „Bye, Bye Kummer“, die ihr ab jetzt in der ARD-Mediathek findet.

Hannah Gadsby: Something Special

Hannah Gadsby geht mit einer neuen Show auf die Bühne. Nach ihren vielfach beachteten Comedy-Shows „Nanette“ und „Douglas“, zeigt Netflix jetzt ihr neues Programm: „Hannah Gadsby: Something Special“. Sie selbst beschreibt ihr Programm als „Feelgood“-Show, in der sie über Feminismus und Homosexualität spricht. Außerdem hat Hanna Gadsby geheiratet und sie erzählt von mehreren traumatischen Erlebnisse mit einem Kaninchen. Die ganze Show findet ihr ab jetzt bei Netflix.

Doppelhaushälfte

Und sie streiten immer noch: die Familien Sawadi-Kröger und Knuppe. Die zweite Staffel der Comedy-Serie „Doppelhaushälfte“ knüpft da an, wo die erste aufgehört hat. Zwei Familien begegnen sich über den Zaun ihrer Doppelhaushälfte im Berliner Speckgürtel. Im Vorgarten treffen Vorurteile, verschiedene Lebenswelten von Menschen mit Migrationsgeschichte und festgefahrene Ost-West-Konflikte aufeinander. Dabei fällt eine Folge der neuen Staffel besonders ins Auge, die ist nämlich komplett im Metaversum gedreht worden. Also in einer virtuellen Welt. Alle Folgen von „Doppelhaushälfte“ findet ihr jetzt schon vorab in der ZDF-Mediathek.

