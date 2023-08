Was läuft heute? | California!, Untold, James Bond

California!

Das Lebensgefühl im sogenannten „Golden State“ ist etwas Besonderes. Hier treffen Freiheit, Kunst und Erfindungsgeist aufeinander. Deswegen wäre die Welt ohne Kalifornien auch eine andere. Hier wurde die erste Mondmission geplant, die Surf-Kultur wurde dank leichterer Boards für alle zugänglich und im Silicon Valley wurde der Grundstein für die digitale Zukunft gelegt. Doch auch in Kalifornien müssen die Menschen gegen Rassismus kämpfen oder werden, ganz aktuell, vor die Probleme gestellt, die die Klimakrise mit sich bringt. Die dreiteilige Doku-Reihe „California!“ läuft heute ab 20:15 Uhr auf Arte und ist in der Arte-Mediathek verfügbar.

Untold – Staffel 3

Jake Paul macht den Auftakt zur neuen Staffel „Untold“. Die Dokureihe erzählt wilde Geschichten aus dem Sport und lässt dabei die Menschen, die sie erlebt haben, selbst zu Wort kommen. So wie Jake Paul, der zunächst als Internetstar bekannt wurde und dann als Boxer alle überrascht hat. Seine Folge könnt ihr ab heute auf Netflix streamen, die weiteren Episoden folgen wöchentlich.

James Bond

„Mein Name ist Bond, James Bond“ — diesen ikonischen Satz haben sie alle gesagt. Vom ersten Bond-Darsteller Sean Connery über Roger Moore und Pierce Brosnan bis Daniel Craig. Der hat mit „Keine Zeit zu sterben“ nun auch seinen letzten Film als 007-Agent gemacht. Wer auf ihn folgt, ist noch unklar. So lange könnt ihr auf WOW erst mal alle 25 Bond-Filme streamen und entscheiden, welcher der bisherigen sechs Darsteller euch am besten gefallen hat.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.