Was läuft heute? | Call Me By Your Name, Lucy in the Sky, Prélude

Call Me By Your Name

Italien, 1983. Elio lebt bei seiner Familie auf dem Land. Er vertreibt sich die Zeit mit Klavierspielen, Lesen und kleinen Flirts mit seiner Freundin Marzia. Sein Vater ist Archäologie-Professor und nimmt eines Tages einen neuen Doktoranden auf. Zwischen dem charmanten Oliver und Elio beginnt sich ein Band zu spannen, das den Sommer für beide unvergesslich machen wird. Sehen könnt ihr das Drama „Call Me By Your Name“ jetzt bei Amazon Prime Video. Erwähnt sei dabei auch noch der großartige Soundtrack von Sufjan Stevens.

Lucy in the Sky

Als Astronautin Lucy ihren ersten Weltraumspaziergang macht, ist sie vom Anblick der Erde überwältigt. Zurück auf der Erde kommt sie mit ihrem normalen Leben nicht mehr klar. Die Erfahrung des Weltraumflugs hat sie seltsam entrückt und sie hegt einen furchtbaren Verdacht gegenüber ihrem Partner. Das Weltraum-Drama „Lucy in the Sky“ mit Natalie Portman in der Hauptrolle orientiert sich dabei an der wahren Geschichte von NASA-Astronautin Lisa Nowak. Nach ihrem Weltraumflug hatte auch sie Probleme, sich auf der Erde zurechtzufinden. Sehen könnt ihr „Lucy in the Sky“ jetzt bei Sky Ticket.

Prélude

Zuhause konnte David alle mit seinem Klavierspiel beeindrucken. Am Musikkonservatorium ist er aber nur eines unter vielen Talenten. Und auch um die Gunst der Gesangsstudentin Marie muss er mit seinem Konkurrenten Walter buhlen. Dabei droht ihn der Druck, seine eigenen Ansprüche und die der Dozenten zu erfüllen, zu zerreißen. Das Drama „Prélude“ seht ihr jetzt in der ARD-Mediathek in der FilmDebut Reihe im Ersten.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.