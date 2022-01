Was läuft heute? | Can You Ever Forgive Me?, Die Einöde, Versailles – Palast des Sonnenkönigs

Can You Ever Forgive Me?

Zu Beginn der 1990er Jahre beginnt die Karriere der Schriftstellerin Lee Israel zu stocken. Niemand interessiert sich mehr für ihre Biografien. Als sie sich kaum noch gutes Essen leisten kann und mit der Miete im Rückstand ist, beginnt sie ihr Hab und Gut zu verkaufen. Und bemerkt dabei, das es einen Markt für Briefe berühmter Persönlichkeiten gibt. Warum also nicht einfach den ein oder anderen Brief fälschen? Die Romanverfilmung „Can You Ever Forgive Me?“ ist die wahre Geschichte der Schriftstellerin Lee Israel. Im Film wird sie gespielt von Melissa McCarthy. Sehen könnt ihr den Film jetzt im Onlineangebot von Disney+.

Die Einöde

Eine Mutter lebt mit ihrem Sohn allein in einer abgelegenen Hütte in der Abgeschiedenheit Spaniens. Eines Tages taucht am Horizont eine Kreatur auf und nähert sich langsam Tag für Tag dem Haus. Der spanische Horrorfilm „Die Einöde“ läuft jetzt auf Netflix und ist für Freunde der spanischen Sprache im Original mit Untertiteln zu sehen.

Versailles – Palast des Sonnenkönigs

Im legendären Palast von Versailles kann man noch heute auf den Spuren der Sonnenkönige Frankreichs wandeln. Dabei sieht das Schloß heute gar nicht mehr aus, wie in den Zeiten der Monarchen. Denn über Generationen hinweg bauten die Könige das Schloss nach ihren Vorstellungen immer weiter um. Wissenschaftler rekonstruieren nun mithilfe von Spuren im Palast, alten Bauplänen und 3D-Technik den Urzustand des Schlosses und wollen so mehr über das Leben der damaligen Bewohner herausfinden. Die Doku „Versailles – Palast des Sonnenkönigs“ gibt’s in der Arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.