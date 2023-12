Was läuft heute? | Candy Cane Lane, The Sheperd, Der Mann, der den „Schrei“ stahl

Candy Cane Lane

Weihnachten steht vor der Tür, und Familienvater Chris will den Dekorations-Wettbewerb in der „Candy Cane Lane“ gewinnen. Doch die hinterlistige Fee Pepper macht ihm und seiner Familie einen Strich durch die Rechnung und stürzt die Weihnachtsvorbereitungen ins Chaos. Eddie Murphy spielt die Hauptrolle in dieser humorvollen Rettungsmission. „Candy Cane Lane“ könnt ihr ab heute auf Prime Video streamen.

The Sheperd

Freddy Hooke, ein junger Pilot der britischen Royal Air Force, plant im Winter 1957 an Weihnachten zu seiner Geliebten zurückzukehren. Bei einem Flug über die Nordsee treten jedoch unerwartete Probleme auf. In der Luft wird Hooke von einem lange verschollen geglaubten Piloten überrascht, gespielt von John Travolta. Er ist Hookes Rettung, doch niemand will ihm glauben, als er seine Geschichte erzählt. Den Kurzfilm „The Sheperd“ findet ihr ab heute auf Disney+.

Der Mann, der den „Schrei“ stahl

1994 stahl der Norweger Pål Enger das berühmte Gemälde „Der Schrei“ des Künstlers Edvard Munch aus der Nationalgalerie in Oslo. In nur 50 Sekunden gelang ihm der Einbruch. Die Dokumentation „Der Mann, der den ‚Schrei‘ stahl“ geht der Frage nach, welche Motive hinter dieser Tat stecken. Der Dieb Pål Enger kommt selbst zu Wort und erklärt seine besondere Verbindung zu dem Kunstwerk. Die Doku „Der Mann, der den ‚Schrei‘ stahl“ könnt ihr ab heute auf Wow schauen.

Was läuft heute?

