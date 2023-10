Was läuft heute? | Capital B — Wem gehört Berlin?, Am Puls mit Mitri Sirin, Make Me Scream

Capital B — Wem gehört Berlin?

Nach dem Mauerfall in Berlin wird die Stadt schnell von einer Provinz-Großstadt zur Weltmetropole. Und unterschiedliche Gruppen versuchen, für sich das Beste aus Berlin rauszuholen: Immobilienkonzerne wittern das große Geld, es entsteht eine neue Musikkultur, Menschen aus Ost und West sollen sich vereinen. Doch gelingt das alles? Die Doku-Reihe „Capital B — Wem gehört Berlin?“ vom preisgekrönten Regisseur Florian Opitz läuft heute ab 20:15 Uhr auf Arte und ist bereits in der Arte Mediathek verfügbar.

Am Puls mit Mitri Sirin

Heute wird die Deutsche Einheit gefeiert, die seit mehr als 30 Jahren besteht. Doch es gibt auch Menschen, für die ist dieser Tag kein Feiertag. Im Osten Deutschlands fühlen sich viele immer noch nicht repräsentiert und gesehen. Und Menschen mit Migrationsgeschichte fühlen sich nicht immer so, als ob sie hier wirklich willkommen sind. ZDF-Moderator Mitri Sirin hat diese Menschen für die Reportagereihe „Am Puls“ besucht und erzählt ihre Geschichten von Frust und Ausgrenzung. Er hat aber auch Menschen getroffen, die von einer gelungenen Gemeinschaft und Integration berichten können. „Am Puls“ mit Mitri Sirin könnt ihr ab heute in der ZDF-Mediathek streamen.

Make Me Scream

Das Konzept klingt einfach: Drei Teams aus prominenten Teilnehmenden müssen verschiedene gruselige Aufgaben lösen und dürfen dabei nicht schreien. Denn sonst gibt es Punktabzug. Wer am Ende am wenigsten geschrien hat, gewinnt. Die Teams werden angeführt von Jaleel White, Shoniqua Shandai und Rapper Lil Xan. Wer die Medal of Mayhem am Ende mit nach Hause nimmt, könnt ihr ab heute im Halloween-Special „Make me Scream“ auf Prime Video sehen.

