Was läuft heute? | Carnival Row, Sharper, Ein Mädchen und ein Kosmonaut

Wer betrügt hier wen?

In der Serie „Carnival Row“ kommt es zu einem Konflikt zwischen Menschen und Feen, in dem Film „Sharper“ versucht eine Frau einen Milliardär zu betrügen und in „Ein Mädchen und ein Kosmonaut“ kehrt ein Kosmonaut nach 30 Jahren im All zu seiner Geliebten zurück.