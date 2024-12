Carry-On

Sicherheitskontrolleur Ethan freut sich schon auf die Feiertage. Bei seiner Schicht am Sicherheitsgate des Flughafens bekommt er aber plötzlich einen Anruf. Ein unbekannter Mann verlangt von ihm, dass er einen Koffer durch die Kontrolle bringt, sonst stirbt Ethans Freundin. Die Hauptroller von Ethan spielt Taron Edgerton aus „Kingsman“, während Jason Bateman den mysteriösen Erpresser spielt. Den Thriller „Carry-On“ findet ihr ab heute auf Netflix.

Dexter: Original Sin

In diesem Prequel zur originalen Dexter-Serie geht es um die Jugend von Serienkiller Dexter Morgan. Die Handlung spielt zur Zeit von Dexters Tagen an der Uni, in der er ein Praktikum als Forensiker bei der Polizei von Miami macht. Gleichzeitig legen sein Vater und er den Grundstein für einen Kodex als Serienkiller mit Moral. Dieses Mal schlüpft Schauspieler Patrick Gibson in die Rolle von Dexter. Die Serie „Dexter: Original Sin“ startet heute bei Paramount+.

Traum Studios: Aus der Welt von „Alles steht Kopf“

Es gibt neues aus der Welt von „Alles steht Kopf“. In der Spin-off-Serie geht es um die Filmproduktion der „Traum Studios“, die für Rileys Träume verantwortlich sind. Wie in den Filmen, müssen sich auch die Angestellten der Traumproduktion mit Rileys Weg in das Erwachsenwerden auseinandersetzen, während Probleme wie Tagträume die Arbeit nicht gerade leichter machen. Die Animations-Serie „Traum Studios: Aus der Welt von Alles steht Kopf“ läuft bei Disney+.

Was läuft heute?

