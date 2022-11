Was läuft heute? | Causeway, So laut du kannst, Lieber Thomas

Causeway

Schauspielerin Jennifer Lawrence ist zurück – mit einem neuen Film. Lawrence spielt darin nicht nur die Hauptrolle, sondern war auch als Produzentin involviert. Der Film erzählt die Geschichte der Soldatin Lindsay, die nach schweren Verletzungen im Einsatz ihren Weg zurück ins Leben finden möchte. An der Seite von Jennifer Lawrence spielt Brian Tyree Henry aus der Serie „Atlanta“. Das Drama „Causeway“ gibt es auf Apple TV+.

So laut du kannst

Der ZDF-Fernsehfilm der Woche befasst sich mit einem sehr ernsten Thema. Das Krimidrama erzählt die Geschichte der Frauen Kim und Maja. Kim versucht, den Missbrauch ihrer Freundin aufzudecken, und stößt dabei auf ein Verschwörung in den Reihen eines Herrenclubs. Der Film versucht dabei, die Auswirkungen für Opfer und deren Umfeld in den Vordergrund zu rücken. „So laut du kannst“ gibt es in der ZDF-Mediathek.

Lieber Thomas

Schauspieler Albrecht Schuch ist nicht mehr aus der deutschen Filmlandschaft wegzudenken. In dem Film „Lieber Thomas“ spielt er den deutschen Schriftsteller und Filmemacher Thomas Brasch. Der Film folgt Brasch vom Kindesalter über seinen Aufstieg als Künstler in der DDR bis hin zu seiner Zeit im Exil. Für seine Darstellung bekam Albrecht Schuch zudem die Lola als bester Schauspieler. „Lieber Thomas“ gibt es auf Magenta TV.

