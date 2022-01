Was läuft heute? | Charm City Kings, Unter anderen Umständen, Leon – Glaub nicht alles, was du siehst

Charm City Kings

Teenager Mouse hat sich Großes vorgenommen: Er möchte endlich Teil der Motocross-Gruppe „Midnight Clique“ werden. Das Leben als Mitglied ist zwar voller Spaß und schnellem Geld, aber auch voller Gewalt und Kriminalität. Und so steht Mouse vor einer wichtigen Entscheidung: Wird er den leichten und kriminellen Weg wählen oder den richtigen? Den Film „Charm City Kings“ könnt ihr ab heute auf Sky Ticket streamen.

Unter anderen Umständen – Mutterseelenallein

Mitten im Herbst verschwindet der kleine Jimmy aus einem Feriendorf. Die Ermittler tappen lange im Dunkeln, bis sie einen Link zugeschickt bekommen. Zu sehen sind Bilder des toten Jungen. Und damit nicht genug, denn in Chatforen lässt sich der Täter zu einem weiteren Mord anstacheln – und den will er diesmal live streamen. „Unter anderen Umständen – Mutterseelenallein“ könnt ihr jetzt online first in der ZDF-Mediathek anschauen.

Leon – Glaub nicht alles, was du siehst

Leon Moreno ist seit vielen Jahren fester Teil der Daily-Soap „Gute Zeiten ‹ Schlechte Zeiten“. Jetzt bekommt er eine eigene Serie und zieht dafür mit seinem Sohn Oskar auf die Insel Rügen. Er erfüllt sich endlich seinen Traum von einem Leben am Meer und auch sein Liebesleben kommt langsam wieder in Schwung. „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“ findet ihr ab heute auf RTL+.

Was läuft heute?

