Was läuft heute? | Cherry, Raum für Ideen, The One

Cherry – Das Ende aller Unschuld

Am Bankschalter überreicht ein junger Mann dem Bankangestellten einen Dollarschein. Darauf steht: „Ich habe eine Waffe. Das ist ein Überfall.“ Der junge Mann ist Cherry und eigentlich lief für ihn alles gut. Er war am College und lernte dort die Liebe seines Lebens kennen. Doch dann hat er eine schlechte Entscheidung nach der anderen getroffen und ist schließlich in dieser Bank gelandet. Den Film „Cherry – Das Ende aller Unschuld“ läuft jetzt auf Apple TV+.

Raum für Ideen

Wer wird der nächste Steve Jobs oder Mark Zuckerberg? Bei den „Global Student Entrepreneur Awards“ treten junge Tüftler aus der ganzen Welt mit ihren Ideen gegeneinander an. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken ein Preisgeld von 100.000 Dollar. Die Doku „Raum für Ideen“ begleitet auf Disney+ fünf junge Studierende und ihre Ideen für die Zukunft.

The One

Nie wieder Left-Swipe, nie wieder langweilige Dates und nie wieder Zweifel, ob der Partner oder die Partnerin wirklich zu einem passt. In „The One“ nimmt einem ein DNA-Test all das ab. Denn der Test verspricht, das perfekte Match zu finden. Aber was, wenn man den aktuellen Partner mag, aber der Test sagt, er sei nicht perfekt? Und was wird aus dem aufregenden ersten Date und dem verliebten Schmachten? Den Roman „The One“ von John Marrs gibt’s jetzt als Serie auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.