Was läuft heute? | Chez Krömer, Start the fck up, Dynasties: The Windsors

Chez Krömer

Kurt Krömer lädt wieder zum Verhör! In „Chez Krömer“ begrüßt er berühmte Persönlichkeiten aus Politik und Kultur. Richtig gemütlich wird es für die Gäste aber selten. Denn Krömer empfängt in einem Verhörzimmer, kommt mit einer dicken Akte voller Infos und hat keinerlei Scheu, auch unangenehme Frage zu stellen. Das ganze komplettiert er mit einer Ladung bösem Humor und erfreut so die Zuschauerinnen und Zuschauer ebenso, wie er den Gästen das Fürchten lehrt. Ab heute könnt ihr die sechste Staffel des Formats in der ARD-Mediathek sehen. Im rbb läuft jeden Dienstag um 22.15 Uhr eine neue Folge.

Start the fck up

Was tun, wenn dein Freund und deine beste Freundin dich aus dem gemeinsamen Start-up schmeißen? Na, einfach mit neuer Idee selbst durchstarten! Das denkt sich auch Jana und mietet sich in einen Co-Working-Space ein, um dort an PAM zu arbeiten. Das ist der Personal Assistant for Mental Health – eine künstliche Intelligenz, die als Therapeutin arbeiten soll. Die neuen Kolleginnen und Kollegen helfen ihr dabei aus, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Die neue Comedyserie läuft dienstags um 23.15 Uhr bei ZDFneo und ist auf Abruf in der Mediathek.

Dynasties: The Windsors

Als sich Prinz Harry und Meghan Markle anfang dieses Jahres von der royalen Familie abgewandt haben, war das Aufsehen groß. Doch nicht erst seit 2021 sind die Windsors regelmäßig im Fokus der Klatschpresse. Die Doku-Serie „Dynasties: The Windsors“, die von CNN produziert wurde, widmet sich der Familiengeschichte und wirft einen Blick hinter die königliche Fassade. Den könnt ihr jetzt bei Sky Ticket erhaschen.

Was läuft heute?

