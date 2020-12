Was läuft heute? | Chilling Adventures of Sabrina, Dinner for One, Harry und Sally, Friends

Chilling Adventures of Sabrina

Nach allem, was in den letzten Staffel passiert ist, steht Greendale jetzt kurz vorm Untergang. Die „Leere“ bedroht Sabrinas Heimatstadt, ihre Familie und Freunde. Die junge Hexe hofft auf Hilfe aus der Hölle. Ob sie die bekommt und was aus ihr und Nicolas wird, könnt ihr jetzt in der letzten Staffel von „Chilling Adventurs of Sabrina“ auf Netflix sehen.

Dinner for One

Silvester wird bei vielen in diesem Jahr wohl etwas anders ablaufen als sonst. Aber eine Sache bleibt gleich: Butler James und Miss Sophie feiern in „Dinner for One“ wie jedes Jahr den 90. Geburtstag. Bis Mitternacht läuft „Dinner for One“ diverse Mal im Fernsehen, auch mit Kölschem und Hessischem Dialekt.

Harry und Sally / Friends – Silvestercountdown

„Harry und Sally“ gilt als Mutter der Rom-Coms. Harry und Sally treffen sich über mehrere Jahre immer wieder. Die grundlegende Frage des Films: Können Männer und Frauen nur Freunde sein? Die Antwort auf diese Frage gibt’s am Silvesterabend. Wenn ihr den Film um 22:30:28 Uhr startet, könnt ihr gemeinsam den Countdown runterzählen.

Serien-Fans empfehlen wir eine Party mit „Friends“: Die Friends-Episode „Die guten Vorsätze“ (Staffel 5, Folge 11, Originaltitel „The One with All the Resolutions“) startet direkt mit dem Silvestercountdown. Wenn ihr sie um 23:59:01 Uhr startet, synchronisiert ihr den Countdown in der Serie mit dem im echten Leben. Wenn ihr noch Inspiration für gute Vorsätze braucht, guckt die Folge einfach bis zum Ende.

Den Film oder die Serie könnt ihr bei Amazon Prime Video streamen (für Harry und Sally müsst ihr möglicherweise eine Leihgebühr bezahlen).

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.