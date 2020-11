Was läuft heute? | Christmas Chronicles, Einer wie Erika, Uncle Frank

Christmas Chronicles 2

Santa Claus und Mrs. Claus sind schon im Weihnachtsgeschenke-Stress, als plötzlich Kate in ihrem Dorf auftaucht. Gerade rechtzeitig, denn der Weihnachtsstern wird geklaut und damit steht Weihnachten mal wieder kurz vor dem Aus. Ob Kate auch diesmal helfen kann, Weihnachten zu retten? Schaut’s euch auf Netflix an. „Christmas Chronicles 2“ ist, wie schon sein Vorgänger, nicht nur was für Kinder.

Einer wie Erika

Erika Schinegger ist erfolgreiche Skifahrerin und soll im Nationalteam für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Grenoble antreten. Beim so genannten „Sex-Test“ wird allerdings ein Y-Chromosom gefunden: Schinegger ist ein Mann. Wie geht es jetzt weiter? Das Erste zeigt die Geschichte von einem Mann, der Weltmeisterin wurde. Heute um 20:15 Uhr im Fernsehen und schon vorab in der ARD-Mediathek.

Uncle Frank

Uncle Frank ist schwul. Für ihn kein Problem, für seine Nichte Beth auch nicht. Für seine konservative Familie aber vielleicht schon. Deswegen vermeidet Frank das Thema eigentlich. Als zur Beerdigung seines Vaters auch sein Freund mitkommen möchte, stellt seine Familie Fragen. Wie „Uncle Frank“ antwortet, seht ihr bei Amazon Prime Video.

Was läuft heute?

