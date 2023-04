Was läuft heute? | Chupa, On a Wing and a Prayer, WTF – Corona aus dem Labor?

Chupa

Der Chupacabras ist ein vampirartiges Ungeheuer, das es auf die Tiere von Bäuerinnen und Bauern abgesehen hat. Zumindest lautet so ein weitverbreiteter Aberglaube in Mexiko. Teenager Alex staunt also nicht schlecht, als er ein ebensolches Fabelwesen in der Scheune seines Großvaters findet. Alex und der Chupacabras freunden sich an und müssen gemeinsam eine abenteuerliche Aufgabe meistern — denn Alex ist nicht der einzige, der von der Existenz des Chupacabras weiß. Das Fantasy-Abenteuer „Chupa“ findet ihr ab sofort bei Netflix.



On a Wing and a Prayer

Um Pilot oder Pilotin zu werden, muss man bekanntermaßen eine lange und herausfordernde Ausbildung absolvieren. Nicht so im Fall von Doug White, denn für ihn und seine Familie zählt jede Sekunde. Der Pilot ihrer Privatmaschine erleidet keine zehn Minuten nach dem Start einen Herzinfarkt und nun muss Doug es irgendwie schaffen, die Maschine samt seiner Familie wieder sicher auf den Boden zu bringen. Der Film „On a Wing and a Prayer“ basiert auf einer wahren Geschichte und ihr könnt ihn ab sofort auf Amazon Prime Video streamen.

WTF — Corona aus dem Labor?



Rund um den Ursprung des Covid-19-Virus gibt es seit Beginn der Pandemie viele Theorien. Die aktuellsten Forschungen besagen, dass das Virus höchstwahrscheinlich auf einem Food Market vom Tier auf den Menschen übertragen wurde. Trotzdem halten sich auch andere Theorien — und eine davon besonders hartnäckig: die Labortheorie. Was an dieser Theorie wirklich dran ist und wem sie politisch nutzt, das untersucht die Doku „WTF — Corona aus dem Labor?“. Ihr findet sie jetzt online first in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.