Was läuft heute? | Churchill, Transplant, Patton Oswalt: We All Scream

Churchill

Winston Churchill gilt als einer der wichtigsten Politiker des 20. Jahrhunderts. Sein Leben war so ereignisreich, dass sich schon viele Regisseure an dessen Verfilmung versucht haben – auch Jonathan Teplitzky mit „Churchill“ reiht sich mit ein. Diesmal steht die Frage nach der Teilnahme am D-Day im Raum und Churchill muss eine Entscheidung über den Verlauf des Zweiten Weltkriegs und über tausende britische Soldatenleben fällen. Ihr findet den Film „Churchill“ ab heute bei freevee.

Transplant

Bash kommt als syrischer Geflüchteter nach Kanada und möchte auch hier als Arzt arbeiten. Doch das ist nicht so leicht und erst als er seinem Chef das Leben rettet, gibt der ihm eine Chance in seinem Krankenhaus. Aber da warten nicht nur schwierige Fälle auf den Notfallmediziner, sondern auch so einige Vorurteile von seinen Kollegen und Kolleginnen. Die zweite Staffel „Transplant“ könnt ihr ab heute bei Wow anschauen.

Patton Oswalt: We All Scream

Wenn Comedian Patton Oswalt von seinen Problemen und Alltagsbeobachtungen erzählt, bringt das regelmäßig ganze Theatersäle zum Lachen. In seinem neuesten Special übernimmt er auch noch die Regie und sorgt dafür, dass auch die Menschen auf dem Sofa mitlachen können. Ihr könnt „Patton Oswalt: We All Scream“ ab heute bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

