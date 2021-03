Was läuft heute? | Close – Dem Feind zu nah, Wie im Himmel, Step Up: High Water

Close – Dem Feind zu nah

Sam ist eine der besten Leibwächterinnen der Welt und hat so einige harte Einsätze hinter sich. Um ein bisschen Ruhe in ihr Leben zu bekommen, nimmt sie einen Job als Bodyguard der sehr reichen, zickigen Erbin Zoe an. Aber schon bald muss sie feststellen, dass diese Entscheidung ihr das Leben kosten könnte. Denn Zoe ist immer wieder das Ziel von Entführungsversuchen. Der Film „Close – Dem Feind zu nah“ läuft heute um 22:15 Uhr im ZDF und ist danach in der Mediathek verfügbar.

Wie im Himmel

Er steht am Höhepunkt seiner Karriere, füllt ganze Hallen und sein Terminkalender ist für die nächsten fünf Jahre verplant: Daniel Daréus ist ein erfolgreicher Stardirigent. Doch nach einem Zusammenbruch auf der Bühne zieht er wieder zurück in sein Heimatdorf. Hier versucht er, dem ansässigen Kirchenchor seine Begeisterung und Leidenschaft für die Musik nahezubringen. Doch gleichzeitig muss er sich seiner eigenen Vergangenheit stellen. „Wie im Himmel“ läuft ab heute auf Mubi.

Step Up: High Water

Janelle und Tal tanzen für ihr Leben gern. Die beiden Zwillinge sind erst vor kurzem nach Atlanta gezogen und müssen sich in der neuen Umgebung erst zurechtfinden. Da erzählt man ihnen von der Performing-Arts-Schule „High Water“ und die beiden versuchen alles, um dort angenommen zu werden und erfolgreich zu sein. Mit „Step Up: High Water“ reiht sich nun auch eine Serie in das Step-Up-Universum ein. Die Serie ist auf Starzplay abrufbar.

Was läuft heute?

