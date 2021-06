Was läuft heute? | Codename U.N.C.L.E., Becky, Prinzgemahle

Codename U.N.C.L.E.

Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges kommt es zu einer ungewöhnlichen Kooperation zwischen den USA und der Sowjetunion. Angesichts einer atomar ausgestatteten Gruppe Nazis müssen die Agenten Kuryakin und Solo zusammenarbeiten. Dabei sind sie auf die Hilfe von Gaby Keller angewiesen, deren Vater der Schlüssel zur feindlichen Gruppe ist. Die Agenten-Komödie „Codename U.N.C.L.E“ könnt ihr ab heute auf Amazon Prime Video streamen.

Becky

Eigentlich wollten Becky und ihr Vater ein schönes Wochenende in der Natur verbringen. Doch als ihr Dad seine neue Freundin mitbringt, ist Becky stinksauer und verzieht sich in den Wald. Zu ihrem Glück! Denn dadurch verpasst sie die Ankunft brutaler Neonazis, die ihre Familie gefangen nehmen, um an einen geheimnisvollen Schlüssel zu gelangen. Im Alleingang nimmt die rebellische Becky es mit den Angreifern auf. „Becky“ läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf Sky Cinema Premieren.

Prinzgemahle – Im Schatten der Krone

In diesem Jahr ist Prinz Philip im Alter von 99 Jahren verstorben. Man kennt ihn als Mann einer der berühmtesten Frauen der Welt: Queen Elizabeth II. Führen Prinzgemahle also ein Leben im Schatten der Krone? Eine neue Arte-Doku widmet sich dieser Frage anhand dreier europäischer Prinzen. Sie läuft heute um 20:15 Uhr im Fernsehen, ist aber auch noch bis Sonntag in der Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

