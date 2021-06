Was läuft heute? | Colonia Dignidad, Angela Merkel – Frau Bundeskanzlerin, Black Lightning

Colonia Dignidad

1961 gründete der Deutsche Markus Schäfer die Sektenkolonie „Colonia Dignidad“ im chilenischen Urwald. Hunderte Kinder und Erwachsene aus Deutschland ließen sich dort nieder. Doch die Sektenmitglieder lebten eingesperrt und versklavt unter der Ägide des Pädophilen Schäfer. Außerdem kooperierte die Sekte mit dem chilenischen Diktator Pinochet und war am Mord tausender politischer Gegner und Gegnerinnen beteiligt. Bis heute sind die Taten nicht vollständig aufgeklärt. Arte hat in einer aufwendigen Produktion die Betroffenen, ehemalige Sektenmitglieder und Politiker getroffen. Alle vier Teile gibt es heute um 20:15 Uhr im TV und in der Arte-Mediathek.

Angela Merkel – Frau Bundeskanzlerin

Sechzehn Jahre Kanzlerschaft liegen hinter Angela Merkel. TVNow zeigt in der fünfteiligen Dokumentation „Angela Merkel – Frau Bundeskanzlerin“ ihr Leben. Von ihrem Studium in Leipzig, über den Weg an die Parteispitze der CDU bis zum Ende ihrer Regierungszeit. Das Stück wirkt wie eine Collage der großen politischen Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte und es endet mit Merkels Abgang und der Coronakrise. Bleibt zu hoffen, dass diese tatsächlich gemeistert ist, wenn sie im September abgelöst wird.

Black Lightning (Staffel 4)

Black Lightning sorgt für Ordnung in Freeland. Mit seiner Elektrizität hat er bisher jeden Bösewicht dingfest gemacht. Doch der Superheld ist privat Schulleiter und Familienvater und eigentlich reicht ihm das. Deswegen kündigt er die Heldenrolle – doch so ohne weiteres klappt’s nicht mit dem Rückzug ins Private. Denn Freeland steht erneut vor einer großen Bedrohung durch Lightnings Erzfeind Tobias Whale. Ob sich der Retter von Freeland den Superheldenanzug noch einmal überstreift? Netflix zeigt die vierte Staffel der Serie ab heute.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.