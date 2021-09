Was läuft heute? | Console Wars, Mesopotamien – Archäologen retten, was zu retten ist, Verborgene Schönheit

Console Wars

Sonic oder Mario? Diese Frage spaltet in den 90ern eine ganze Generation. Denn die beiden Giganten Nintendo und Sega stehen in einem erbitterten Konkurrenzkampf. Betriebsspionage auf einem völlig neuen Level, sogar der US-Kongress schaltet sich ein. Am Anfang ist es noch David gegen Goliath. 1990 dominiert Nintendo mit rund 90 Prozent den Markt. Schnell holt Sega auf. Jetzt heißt es nur noch: entweder Nintendo oder Sega. Die Doku „Console Wars“ könnt ihr ab heute mit eurem Sky Ticket streamen.

Mesopotamien – Archäologen retten, was zu retten ist

Das Land zwischen Euphrat und Tigris gilt als Wiege der Zivilisation – hier wurde u.a. die Schrift erfunden. 2014 zerstören IS-Terroristen Teile dieser jahrhundertealten Kultur im Irak und filmen sich dabei, zu Propagandazwecken. Mit dem Verkauf unzähliger Stücke auf dem Schwarzmarkt finanziert sich die Terrormiliz. Gemeinsam mit einem Team von Archäologinnen und Archäologen versucht der Journalist und Autor Jawad Bashara mitten in diesem Krieg noch einige Schätze zu retten. Die Doku „Mesopotamien – Archäologen retten, was zu retten ist“ könnt ihr entweder heute Abend um 20:15 Uhr auf Arte sehen, oder online in der Arte Mediathek streamen.

Verborgene Schönheit

In dem Filmdrama „Verborgene Schönheit“ trauert der Werbefachmann Howard Inlet (Will Smith) um seine sechsjährige Tochter. Seine Freunde machen sich großen Sorgen um ihn, denn Howard verkriecht sich immer mehr in seine Depression. Und er schreibt Briefe, nicht an Menschen, sondern an die Liebe, die Zeit und den Tod und plötzlich stehen die drei vor ihm – in Persona – und versuchen ihm Antworten zu geben. „Verborgene Schönhiet“ vereint einige prominente Gesichter auf der Leinwand: Neben Will Smith sind auch Kate Winslet, Keira Knightley und Helen Mirren von der Partie. Zu sehen ist „Verborgene Schönheit“ ab heute bei Amazon Prime Video.

